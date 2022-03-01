Ванна, коридор чи бомбосховище: що треба знати про укриття





Про це пише



Не всі мають змогу спускатися в укриття, та й загалом наскільки це безпечно?



Військові, ДСНС та проєктанти будинків наголошують: краще лишатися вдома, аніж бігти в підвал, який може завалитися.



Типи сховищ



Існує 3 типи укриттів для цивільних – сховища, протирадіаційній укриття і найпростіші укриття, розповідає заступник директора департаменту Управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Львівської області Харчук Олександр Іванович.



Перші дві групи споруд зазвичай більш віддалені від житлових чи приватних будинків. Це можуть бути сховища на території заводів, лікарень. Але через віддаленість вони не можуть слугувати укриттями в разі небезпеки.



Небезпеку можна перечекати у цокольних або підвальних приміщеннях, підземних паркінгах та підземних переходах. Дуже добре, якщо вони мають два і більше виходів. Жителі великих міст, де є метрополітен, можуть сховатися на платформах станцій або в переходах.



У документах з цивільного захисту зазначено, що у сховищі має бути:



система вентиляції;



підведене водопостачання та опалення;



запас харчів.



На що звернути увагу під час пошуку укриття



На сайті МОЗ зазначають, що сховище – це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки "Укриття" чи "Об’єкт цивільного захисту".



Усі позначені укриття мають відповідальну особу, яка у разі небезпеки відчинить двері сховища. Якщо такої людини немає, необхідно звернутися до представництва місцевої влади по інформацію.



На сторінці bezdomnie.ua є низка порад від військового, який має досвід перебування у нестабільних регіонах як Лівія, Сирія, Пакистан та інших, 52 поїздки до "Сірої зони" на Донбас теж враховано. Цей військовий прагне лишатися анонімним. Далі – поради у зручному тезовому форматі.



Якщо ви опинились в укритті вперше, то зверніть увагу на виходи та розташування вогнегасників. Бо у разі надзвичайної ситуації (загоряння, що може виникнути від вибуху) варто реагувати миттєво.



Правило "двох стін": від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни. Бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга вбереже від уламків стіни, скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор та передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця лишайтеся біля опорних стін – вони витримають.



Правило 2 виходів. Вам треба знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Його може завалити уламками будинку або під час пожежі вихід буде заблоковано. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та передбачені системи пожежогасіння.



Мій дім – моя фортеця. Що треба знати про багатоквартирні будинки



"Можна заглибитись в конструкції будинків, але кожен другий – інший, це споруди різних поколінь. Якщо дуже узагальнити, то перший поверх завжди може завалити, бо падатимуть уламки конструкції зверху. Верхні теж несуть небезпеку, бо на дах завжди може щось впасти, зруйнуватися конструкція", – зазначив Дмитро Сорокевич, учасник проектно-архітектурного бюро Replus Bureau.



Що варто знати про безпеку сховків у багатоквартирному будинку:



Важливо пам'ятати, що опорні стіни – товщі. Якщо будинок буде валитися, біля опорної стіни залишиться безпечний трикутник.

Ховатися треба подалі від вікон та міжкімнатних дверей зі скляними елементами. Більшість склопакетів в Україні не гратовані, тобто вони не розіб'ються на дрібні уламки, а будуть летіти великими небезпечними фрагментами. Тому вінка щільно закрити, а двері зняти й замінити на цупкі ковдри.



Ванні кімнати проєктуються у темних кутках споруди. Тому вони доволі безпечні, за винятком тих, де облаштований газовий котел.

Не всі марші (прогони між поверхами) є безпечними. Це залежить від типу та віку будинку.



У цегляних будинках вони є одним з найуразливіших місць.

Панельні (збірні) будинки можуть скластися, мов картковий будинок.

У спорудах, що збудували після 1990-тих – тем безпечно, бо сходові клітини будували монолітно-бетонним способом. Тобто це як стрижень будівлі, який лишається стояти навіть під час руйнування. Навіть у надзвичайних ситуаціях кожен наступний марш стримуватиме руйнування від попереднього.



Каркасні (сучасні) будинки зараз є найкращі, бо під час руйнації більша частина все одно триматиметься на каркасі. Через те, що у ньому багато арматури, яка все зв'язує, йому не потрібні зовнішні стіни, щоб вистояти.



Найбільш вразливими є зовнішні приміщення, які знаходяться по кутах споруд.



Найменш безпечні – нижні та верхні поверхи. Бо снаряди та кулі під час вуличних боїв можуть потрапити на 1-2 поверх. Останні поверхи у небезпеці через повітряну загрозу.



Що може знадобитися у сховищі



Є військова правило трьох: 3 хвилини без повітря, 3 дні без води, 3 тижні без їжі. Тому в кожному укритті, в яке ви захочете спуститися, має бути автономна система кондиціювання та подачі води.



Крім того, з собою треба взяти тривожний рюкзак, аптечку та запас їжі.



Якщо спускаєтеся до сховища з дітьми, то потрібні змінні та теплі речі, медикаменти, засоби гігієни, іграшки.



Якщо спускаєтесь з чотирилапим другом, не забудьте його документи, миску, воду та запас корму (хоча б на декілька днів).



Коли бігти в сховища та скільки там сидіти



Безперервні сирени – це сигнал про повітряну небезпеку. Це може бути попередження про артилерійській або ракетний обстріл. Як поводитись у випадку обстрілу розписали тут.



Сирени також дублюють на радіо та телебаченні. Коли ви почули безперервні сирени, це означає, що треба негайно переміститися в укриття, сховища або безпечні місця у квартирі.



Перебувати в укриттях варто до сигналу "відбій". Про нього також сповіщають сирени, радіо та телебачення. Інформацію також дублюють в офіційних телеграм-каналах та у додатку "Повітряна тривога". Самовільно покидати сховища до цього сигналу може бути небезпечно для життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У різних областях України лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку. В цей час рекомендовано слідувати в сховища.Про це пише Українська правда Не всі мають змогу спускатися в укриття, та й загалом наскільки це безпечно?Військові, ДСНС та проєктанти будинків наголошують: краще лишатися вдома, аніж бігти в підвал, який може завалитися.Існує 3 типи укриттів для цивільних – сховища, протирадіаційній укриття і найпростіші укриття, розповідає заступник директора департаменту Управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Львівської областіПерші дві групи споруд зазвичай більш віддалені від житлових чи приватних будинків. Це можуть бути сховища на території заводів, лікарень. Але через віддаленість вони не можуть слугувати укриттями в разі небезпеки.Небезпеку можна перечекати у цокольних або підвальних приміщеннях, підземних паркінгах та підземних переходах. Дуже добре, якщо вони мають два і більше виходів. Жителі великих міст, де є метрополітен, можуть сховатися на платформах станцій або в переходах.система вентиляції;підведене водопостачання та опалення;запас харчів.На сайті МОЗ зазначають, що сховище – це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки "Укриття" чи "Об’єкт цивільного захисту".Усі позначені укриття мають відповідальну особу, яка у разі небезпеки відчинить двері сховища. Якщо такої людини немає, необхідно звернутися до представництва місцевої влади по інформацію.На сторінці bezdomnie.ua є низка порад від військового, який має досвід перебування у нестабільних регіонах як Лівія, Сирія, Пакистан та інших, 52 поїздки до "Сірої зони" на Донбас теж враховано. Цей військовий прагне лишатися анонімним. Далі – поради у зручному тезовому форматі.Якщо ви опинились в укритті вперше, то зверніть увагу на виходи та розташування вогнегасників. Бо у разі надзвичайної ситуації (загоряння, що може виникнути від вибуху) варто реагувати миттєво.від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни. Бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга вбереже від уламків стіни, скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор та передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця лишайтеся біля опорних стін – вони витримають.Вам треба знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Його може завалити уламками будинку або під час пожежі вихід буде заблоковано. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та передбачені системи пожежогасіння.Що треба знати про багатоквартирні будинки"Можна заглибитись в конструкції будинків, але кожен другий – інший, це споруди різних поколінь. Якщо дуже узагальнити, то перший поверх завжди може завалити, бо падатимуть уламки конструкції зверху. Верхні теж несуть небезпеку, бо на дах завжди може щось впасти, зруйнуватися конструкція", – зазначив Дмитро Сорокевич, учасник проектно-архітектурного бюро Replus Bureau.Важливо пам'ятати, що опорні стіни – товщі. Якщо будинок буде валитися, біля опорної стіни залишиться безпечний трикутник.Ховатися треба подалі від вікон та міжкімнатних дверей зі скляними елементами. Більшість склопакетів в Україні не гратовані, тобто вони не розіб'ються на дрібні уламки, а будуть летіти великими небезпечними фрагментами. Тому вінка щільно закрити, а двері зняти й замінити на цупкі ковдри.Ванні кімнати проєктуються у темних кутках споруди. Тому вони доволі безпечні, за винятком тих, де облаштований газовий котел.Не всі марші (прогони між поверхами) є безпечними. Це залежить від типу та віку будинку.У цегляних будинках вони є одним з найуразливіших місць.Панельні (збірні) будинки можуть скластися, мов картковий будинок.У спорудах, що збудували після 1990-тих – тем безпечно, бо сходові клітини будували монолітно-бетонним способом. Тобто це як стрижень будівлі, який лишається стояти навіть під час руйнування. Навіть у надзвичайних ситуаціях кожен наступний марш стримуватиме руйнування від попереднього.Каркасні (сучасні) будинки зараз є найкращі, бо під час руйнації більша частина все одно триматиметься на каркасі. Через те, що у ньому багато арматури, яка все зв'язує, йому не потрібні зовнішні стіни, щоб вистояти.Найбільш вразливими є зовнішні приміщення, які знаходяться по кутах споруд.Найменш безпечні – нижні та верхні поверхи. Бо снаряди та кулі під час вуличних боїв можуть потрапити на 1-2 поверх. Останні поверхи у небезпеці через повітряну загрозу.Є військова правило трьох: 3 хвилини без повітря, 3 дні без води, 3 тижні без їжі. Тому в кожному укритті, в яке ви захочете спуститися, має бути автономна система кондиціювання та подачі води.Крім того, з собою треба взяти тривожний рюкзак, аптечку та запас їжі.Якщо спускаєтеся до сховища з дітьми, то потрібні змінні та теплі речі, медикаменти, засоби гігієни, іграшки.Якщо спускаєтесь з чотирилапим другом, не забудьте його документи, миску, воду та запас корму (хоча б на декілька днів).Безперервні сирени – це сигнал про повітряну небезпеку. Це може бути попередження про артилерійській або ракетний обстріл. Як поводитись у випадку обстрілу розписали тут.Сирени також дублюють на радіо та телебаченні. Коли ви почули безперервні сирени, це означає, що треба негайно переміститися в укриття, сховища або безпечні місця у квартирі.Перебувати в укриттях варто до сигналу "відбій". Про нього також сповіщають сирени, радіо та телебачення. Інформацію також дублюють в офіційних телеграм-каналах та у додатку "Повітряна тривога". Самовільно покидати сховища до цього сигналу може бути небезпечно для життя.

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