«Світ має шанс позбутися цього диктатора»: Степан Івахів розповів про свою позицію і дії щодо війни. ВІДЕО

Народний депутатрозповів про власну позицію щодо війни з Росією і про свої дії на підтримку країни.Розмова про це відбулася у студії 12 каналу.За словами нардепа, наразі він перебуває на Волині, активно співпрацює із Волинською обласною військовою адміністрацією та Координаційним центром, який при ній створений. Там він бачить скоординовану і об’єднану роботу. Окрім того, тісно контактує із Ковелем – округом, від якого обирався.Степан Івахів зауважив, що займається питаннями, пов’язаними із тим, чим може стати в нагоді державі той бізнес, власником якого він є. Нардеп у інтерв’ю наголосив, що Ромія вже потрапили у капкан, з якого вона вже ніколи не зможе вибратися ні військовим, ні економічним, ні політичним чином.Деякі тези Степана Івахіва подаємо дослівно:«…Частиною Євросоюзу ми можемо стати дуже швидко. Ми ж бачимо, що будь-яка ідея, яка генерується країною Євросоюзу, приймається «на раз». Вони не можуть сьогодні щось започатковувати, що не буде швидко зроблено. Це вже видно…».* * *«…Будь-хто, хто замочить Путіна, буде героєм світу…»«…Такого шансу (я про поведінку Путіна) багато хто очікував. Він дав світові цей шанс. Бо він усім стоїть поперек горла через свою поведінку, свою риторику, непідходящу для сьогоднішнього часу. Світ має шанс позбутися цього диктатора. Сумно тільки, що ми стали майданчиком для цього…»* * *«…Будь-які війни закінчуються перемовинами. Стоїть питання: на яких умовах? Тому сьогоднішнє завдання суспільства і армії – дати президенту можливість домовитися на найбільш вигідних умовах для України…».* * *«…Росія потрапила в капкан, з якого не вибереться ні військовим, ні економічним, ні політичним чином. Бо ми не одні воюємо, весь цивілізований світ з ним воює. Бо всі думають: що ця людина буде витворяти далі, якщо вона нагне весь світ на українській території?...»* * *«…Я зрозумів: людина дуже швидко до всього звикає. Я був в тригодинному корку біля Гостомеля, коли почалася війна. Йшов бій за Гостомельський аеропорт. Звичайно, спочатку страшнувато. Але дуже швидко минуло. І ти собі ставиш питання: як будеш дивитися в дзеркало? Як будеш дивитися на своїх дітей: Звичайно, велика цінність – це життя. А найбільша – це честь і совість…».