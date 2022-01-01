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«Я буду молитися за вас, люди», – дружина пораненого полоненого. ВІДЕО

«Я буду молитися за вас, люди», – дружина пораненого полоненого. ВІДЕО
СБУ оприлюднили відео пораненого полоненого, де видно, як «рашист» зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від українського народу.

Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. Коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.

"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна! Він хороша людина"– запевняє українців дружина російського солдата.

Окупант попросив дружину зв'язатися з керівництвом військової частини і розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні.

"Поширюйте це відео! Нас обдурили. Нехай родичі російських "визволителів" дізнаються, де "служать" і кого вбивають їхні сини й чоловіки. Бо в Україні на окупантів чекають лише смерть і свинець!" - сказав він.


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Теги: російські солдати, полонені, дружина
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