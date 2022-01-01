«Я буду молитися за вас, люди», – дружина пораненого полоненого. ВІДЕО

СБУ оприлюднили відео пораненого полоненого, де видно, як «рашист» зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від українського народу.Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. Коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи."Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна! Він хороша людина"– запевняє українців дружина російського солдата.Окупант попросив дружину зв'язатися з керівництвом військової частини і розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні."Поширюйте це відео! Нас обдурили. Нехай родичі російських "визволителів" дізнаються, де "служать" і кого вбивають їхні сини й чоловіки. Бо в Україні на окупантів чекають лише смерть і свинець!" - сказав він.