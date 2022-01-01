Які онлайн-навігатори слід видалити зі смартфонів





Про це повідомляє



Щоб не стати мішенню для ворога, треба видалити зі своїх смартфонів навігаційні пристрої, які розроблені в Росії. Багато з них належать державним корпораціям РФ та контролюються ФСБ та армією.



Не виключено, що дані про геолокацію їх користувачів можуть використовуватись для наведення військової техніки на українські об'єкти, де скупчено багато людей. Тож важливо видалити ці програми зі своїх смартфонів та в жодному разі не використовувати їх.



Перелік ворожих навігаторів:



- Яndex карти та навігатор. Контролюється силовиками агресора.

- 2GIS. Належить ворожому Сбербанку та використовується в його сервісах.

- MAPS.ME. Належала інформаційному холдингу Mail.ru, але нещодавно була продана іншій маловідомій компанії.

- Navitel. Належить російському "Центру навігаційних технологій".



Яким навігаційним програмам можна довіряти:



- Google Maps – належить американському холдингу Alphabet.

- TomTom – нідерландська компанія, добре відома в Європі.

- WAZE – створений в Ізраїлі, зараз належить Google

- Apple карти – працюють в смартфонах американської компанії Apple.



Окрім навігаторів, українські автовласники використовують кілька автомобільних охоронних систем, які створені в РФ та мають сервіси відслідковування в Московії – Pandora, Pandect, Starline. Такі автомобілі легко відслідковуються з ворожої території, ця інформація теж може бути використана як завгодно. Щоб ваше авто з такою сигналізацією не стало ціллю ворогів, рекомендуємо вимкнути відстеження автомобіля (якщо це можливо) або й зовсім від’єднати їх від живлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онлайн-навігатори, які належать російським компаніям, можуть використовувати ваше місцезнаходження у воєнних цілях.Про це повідомляє 24 канал. Щоб не стати мішенню для ворога, треба видалити зі своїх смартфонів навігаційні пристрої, які розроблені в Росії. Багато з них належать державним корпораціям РФ та контролюються ФСБ та армією.Не виключено, що дані про геолокацію їх користувачів можуть використовуватись для наведення військової техніки на українські об'єкти, де скупчено багато людей. Тож важливо видалити ці програми зі своїх смартфонів та в жодному разі не використовувати їх.Перелік ворожих навігаторів:- Яndex карти та навігатор. Контролюється силовиками агресора.- 2GIS. Належить ворожому Сбербанку та використовується в його сервісах.- MAPS.ME. Належала інформаційному холдингу Mail.ru, але нещодавно була продана іншій маловідомій компанії.- Navitel. Належить російському "Центру навігаційних технологій".Яким навігаційним програмам можна довіряти:- Google Maps – належить американському холдингу Alphabet.- TomTom – нідерландська компанія, добре відома в Європі.- WAZE – створений в Ізраїлі, зараз належить Google- Apple карти – працюють в смартфонах американської компанії Apple.Окрім навігаторів, українські автовласники використовують кілька автомобільних охоронних систем, які створені в РФ та мають сервіси відслідковування в Московії – Pandora, Pandect, Starline. Такі автомобілі легко відслідковуються з ворожої території, ця інформація теж може бути використана як завгодно. Щоб ваше авто з такою сигналізацією не стало ціллю ворогів, рекомендуємо вимкнути відстеження автомобіля (якщо це можливо) або й зовсім від’єднати їх від живлення.

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