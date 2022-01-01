Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО

Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО
Учора, 1 березня, російські загарбники цинічно атакували Бабин Яр, унаслідок чого загинули 5 людей.

Про це інформує 24 канал.

Такі дії ворожих військ викликали негативну реакцію президента Володимира Зеленського, який наголосив, що Росія повторила трагедію, яка була там під час Другої світової війни.

Загарбники пошкодили телевежу, через що виникли перебої у трансляції каналів. Також після атаки на Бабиному Яру виникли пожежі.

Цинічний обстріл Бабиного Яру, за словами Володимира Зеленського, став ще одним доказом того, що росіянам чужа наша столиця і вони не знають нашої історії.

Фотографи, як наголосили в Офісі Президента, поверталися зі стрільб військового батальйону, коли помітили вибух, й одразу прибули туди. Їхні кадри ми пропонуємо вам далі.
Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО
Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО
Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО
Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО
Росія обстрілює історію: який вигляд має Бабин Яр після пожежі. ФОТО


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Теги: Бабин Яр, пожежа, ракетний удар
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