Кремль планує оголосити Януковича «президентом України», – ЗМІ

Кремль планує оголосити Януковича «президентом України», – ЗМІ
Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в українській розвідці.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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