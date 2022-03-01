Кремль планує оголосити Януковича «президентом України», – ЗМІ
Сьогодні, 11:41
Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в українській розвідці.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.
Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в українській розвідці.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.
Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.
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