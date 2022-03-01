Кремль планує оголосити Януковича «президентом України», – ЗМІ

Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації.



Про це повідомляє



Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.



Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

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