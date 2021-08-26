«Військові РФ голодні»: на Сумщині окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків

«Військові РФ голодні»: на Сумщині окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків
У Тростянці Сумської області російські окупанти займаються мародерством та грабежами.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає ТСН.

"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не лише продовжують обносити продуктові лавки, а вже лізуть у будинки до людей. Дуже часто заходять до будинків, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав він.

Очільник області повідомив, що окупанти пограбували магазин секонд-хенду, аби переодягнутися в цивільний одяг.

"Підозрюємо, що у ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - додав він.

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Теги: Сумська область, мародери, росіяни
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