«Військові РФ голодні»: на Сумщині окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків

У Тростянці Сумської області російські окупанти займаються мародерством та грабежами.Про це повідомив голова Сумської ОВАпередає ТСН."Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не лише продовжують обносити продуктові лавки, а вже лізуть у будинки до людей. Дуже часто заходять до будинків, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав він.Очільник області повідомив, що окупанти пограбували магазин секонд-хенду, аби переодягнутися в цивільний одяг."Підозрюємо, що у ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - додав він.