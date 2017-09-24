Німеччина надасть притулок українським біженцям на три роки





Про це написала очільниця МЗС Німеччини Ненсі Фезер у Twitter, передає



За її словами, біженцям допоможуть отримати швидкий доступ до медичної страховки та ринку праці.



"У всій країні ми є свідками великої готовності допомогти перед обличчям страждань, які завдає Путін своєю війною проти України. Я вдячна за цю людяність і солідарність. Ми добре організуємо прийом біженців із федеральними землями. Допоможемо швидко і небюрократично. Біженці з України не повинні проходити процедуру надання притулку. Ви отримуєте негайний захист у ЄС на термін до трьох років. Ми дбаємо про те, щоб вони швидко отримали медичне страхування та доступ до ринку праці", - сказала Фезер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині заявили, що українцям, які змушені тікати зі своєї країни через агресивні дії РФ, не треба буде проходити процедуру надання притулку. Їм одразу нададуть захист ЄС терміном до 3 років.Про це написала очільниця МЗС Німеччиниу Twitter, передає ТСН За її словами, біженцям допоможуть отримати швидкий доступ до медичної страховки та ринку праці."У всій країні ми є свідками великої готовності допомогти перед обличчям страждань, які завдає Путін своєю війною проти України. Я вдячна за цю людяність і солідарність. Ми добре організуємо прийом біженців із федеральними землями. Допоможемо швидко і небюрократично. Біженці з України не повинні проходити процедуру надання притулку. Ви отримуєте негайний захист у ЄС на термін до трьох років. Ми дбаємо про те, щоб вони швидко отримали медичне страхування та доступ до ринку праці", - сказала Фезер.

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