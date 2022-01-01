Мер Луцька закликав бізнес виплатити людям зарплату за лютий. ЗВЕРНЕННЯ





Про це під час щоденного ранкового брифінгу розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За його словами, всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють, громадський транспорт їздить у режимі вихідного дня.



Окрім того, Ігор Поліщук закликав не порушувати правила дорожнього руху на блокпостах і правила їхнього проходження.



«Ті люди, які порушують правила, які намагаються об’їхати, викликають підозру і можуть спричинювати сутички», - додав мер.



Він звернувся також до бізнесу міста та усіх роботодавців з проханням виплатити людям зарплату за лютий.



«За можливості прошу роботодавців виплатити людям зарплату за лютий, щоб люди мали за що купити товари першої необхідності», - попросив Поліщук.



Він також попросив почути його тих людей, які можуть мати наміри мародерства.



«Ви бачили, що роблять із мародерами в інших містах. У нашому місті буде ще гірше», - сказав він.



У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко просить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація у Луцьку станом на 10 годину 2 березня спокійна, місто – під контролем.Про це під час щоденного ранкового брифінгу розповів Луцький міський головаЗа його словами, всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють, громадський транспорт їздить у режимі вихідного дня.Окрім того, Ігор Поліщук закликав не порушувати правила дорожнього руху на блокпостах і правила їхнього проходження.«Ті люди, які порушують правила, які намагаються об’їхати, викликають підозру і можуть спричинювати сутички», - додав мер.Він звернувся також до бізнесу міста та усіх роботодавців з проханням виплатити людям зарплату за лютий.«За можливості прошу роботодавців виплатити людям зарплату за лютий, щоб люди мали за що купити товари першої необхідності», - попросив Поліщук.Він також попросив почути його тих людей, які можуть мати наміри мародерства.«Ви бачили, що роблять із мародерами в інших містах. У нашому місті буде ще гірше», - сказав він.У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській областіпросить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.

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