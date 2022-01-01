Мер Луцька закликав бізнес виплатити людям зарплату за лютий. ЗВЕРНЕННЯ

Мер Луцька закликав бізнес виплатити людям зарплату за лютий. ЗВЕРНЕННЯ
Ситуація у Луцьку станом на 10 годину 2 березня спокійна, місто – під контролем.

Про це під час щоденного ранкового брифінгу розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють, громадський транспорт їздить у режимі вихідного дня.

Окрім того, Ігор Поліщук закликав не порушувати правила дорожнього руху на блокпостах і правила їхнього проходження.

«Ті люди, які порушують правила, які намагаються об’їхати, викликають підозру і можуть спричинювати сутички», - додав мер.

Він звернувся також до бізнесу міста та усіх роботодавців з проханням виплатити людям зарплату за лютий.

«За можливості прошу роботодавців виплатити людям зарплату за лютий, щоб люди мали за що купити товари першої необхідності», - попросив Поліщук.

Він також попросив почути його тих людей, які можуть мати наміри мародерства.

«Ви бачили, що роблять із мародерами в інших містах. У нашому місті буде ще гірше», - сказав він.

У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко просить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Поліщук, Луцьк, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А водіям тролейбусів ще й за грудень, січень
Відповісти
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина надасть притулок українським біженцям на три роки
Сьогодні, 10:43
У Миколаєві відбувається висадка російського десанту
Сьогодні, 10:32
Мер Луцька закликав бізнес виплатити людям зарплату за лютий. ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні, 10:26
Як працюють центри зайнятості в Україні
Сьогодні, 10:11
Тиждень війни: скільки загинуло російських окупантів в Україні
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
«Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО «Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО
24 лютий, 18:40
Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи
01 березень, 14:02
У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО
28 лютий, 19:02
«Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька «Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька
24 лютий, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кордони не порушені», – ОДА про ситуацію на Волині станом на ранок 2 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
 0
«Військові РФ голодні»: на Сумщині окупанти грабують магазини і лізуть до людських будинків
Сьогодні, 11:00
 0
Німеччина надасть притулок українським біженцям на три роки
Сьогодні, 10:43
 0
У Миколаєві відбувається висадка російського десанту
Сьогодні, 10:32
 0
Мер Луцька закликав бізнес виплатити людям зарплату за лютий. ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні, 10:26
 0
Медіа
відео
1/8