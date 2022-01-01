Мер Луцька закликав бізнес виплатити людям зарплату за лютий. ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні, 10:26
Ситуація у Луцьку станом на 10 годину 2 березня спокійна, місто – під контролем.
Про це під час щоденного ранкового брифінгу розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють, громадський транспорт їздить у режимі вихідного дня.
Окрім того, Ігор Поліщук закликав не порушувати правила дорожнього руху на блокпостах і правила їхнього проходження.
«Ті люди, які порушують правила, які намагаються об’їхати, викликають підозру і можуть спричинювати сутички», - додав мер.
Він звернувся також до бізнесу міста та усіх роботодавців з проханням виплатити людям зарплату за лютий.
«За можливості прошу роботодавців виплатити людям зарплату за лютий, щоб люди мали за що купити товари першої необхідності», - попросив Поліщук.
Він також попросив почути його тих людей, які можуть мати наміри мародерства.
«Ви бачили, що роблять із мародерами в інших містах. У нашому місті буде ще гірше», - сказав він.
У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко просить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.
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Про це під час щоденного ранкового брифінгу розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, всі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють, громадський транспорт їздить у режимі вихідного дня.
Окрім того, Ігор Поліщук закликав не порушувати правила дорожнього руху на блокпостах і правила їхнього проходження.
«Ті люди, які порушують правила, які намагаються об’їхати, викликають підозру і можуть спричинювати сутички», - додав мер.
Він звернувся також до бізнесу міста та усіх роботодавців з проханням виплатити людям зарплату за лютий.
«За можливості прошу роботодавців виплатити людям зарплату за лютий, щоб люди мали за що купити товари першої необхідності», - попросив Поліщук.
Він також попросив почути його тих людей, які можуть мати наміри мародерства.
«Ви бачили, що роблять із мародерами в інших містах. У нашому місті буде ще гірше», - сказав він.
У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко просить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А водіям тролейбусів ще й за грудень, січень
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