Волинян просять патрулювати домівки, які залишилися без нагляду

У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській областіпросить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.Про це йдеться у відео-зверненні.Він просить виявляти людей, які не проживають у ваших дворах, мікрорайонах, селах для того, щоб уникнути мародерства.Також на території області працюють КПП та блокпости, де несуть службу поліцейські та військові, а також є пости, де громадські формування самостійно здійснюють контроль."Прошу перед блокпостом знизити швидкість, вимкнути фари, пред'явити документи тим людям, які несуть там службу. Прошу виконувати їх умови та вказівки", - сказав він.Поліцейські за ці дні перевірили тисячі людей та не зафіксували жодної ДРГ.