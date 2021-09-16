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Волинян просять патрулювати домівки, які залишилися без нагляду

Волинян просять патрулювати домівки, які залишилися без нагляду
У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко просить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.

Про це йдеться у відео-зверненні.

Він просить виявляти людей, які не проживають у ваших дворах, мікрорайонах, селах для того, щоб уникнути мародерства.

Також на території області працюють КПП та блокпости, де несуть службу поліцейські та військові, а також є пости, де громадські формування самостійно здійснюють контроль.

"Прошу перед блокпостом знизити швидкість, вимкнути фари, пред'явити документи тим людям, які несуть там службу. Прошу виконувати їх умови та вказівки", - сказав він.

Поліцейські за ці дні перевірили тисячі людей та не зафіксували жодної ДРГ.

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Теги: Юрій Крошко, тероборона. патрулювання
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