Волинян просять патрулювати домівки, які залишилися без нагляду
Сьогодні, 11:44
У зв'язку з тим, що багато людей на Волині виїхали зі своїх домівок, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко просить тих, хто залишилився, зорганізувався у місцеві підрозділи оборони, патрулювати місця, де є помешкання без нагляду.
Про це йдеться у відео-зверненні.
Він просить виявляти людей, які не проживають у ваших дворах, мікрорайонах, селах для того, щоб уникнути мародерства.
Також на території області працюють КПП та блокпости, де несуть службу поліцейські та військові, а також є пости, де громадські формування самостійно здійснюють контроль.
"Прошу перед блокпостом знизити швидкість, вимкнути фари, пред'явити документи тим людям, які несуть там службу. Прошу виконувати їх умови та вказівки", - сказав він.
Поліцейські за ці дні перевірили тисячі людей та не зафіксували жодної ДРГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відео-зверненні.
Він просить виявляти людей, які не проживають у ваших дворах, мікрорайонах, селах для того, щоб уникнути мародерства.
Також на території області працюють КПП та блокпости, де несуть службу поліцейські та військові, а також є пости, де громадські формування самостійно здійснюють контроль.
"Прошу перед блокпостом знизити швидкість, вимкнути фари, пред'явити документи тим людям, які несуть там службу. Прошу виконувати їх умови та вказівки", - сказав він.
Поліцейські за ці дні перевірили тисячі людей та не зафіксували жодної ДРГ.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Сухий закон» від сьогодні – на всій території Волині
Сьогодні, 12:14
Війна в Україні: ситуація станом на ранок 1 березня
Сьогодні, 07:57
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ви, котрі давали клятву Гіппократа, просто спостерігаєте»: Ляшко звернувся до російських лікарів
Сьогодні, 11:50
Волинян просять патрулювати домівки, які залишилися без нагляду
Сьогодні, 11:44
На Ковельщині сталося два побутових вбивства
Сьогодні, 11:09