Лукашенко запевняє, що його армія не бере участі у війні в Україні

Лукашенко запевняє, що його армія не бере участі у війні в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "БЕЛТА".

"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.

"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами. По-іншому ми не можемо. Ми постійно очікуємо на провокації від західних партнерів. То в політиці, то в економіці, то у військовій сфері", - заявив Лукашенко.

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Теги: війна, Білорусія, Лукашенко
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Коментарі 1
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Хто йому повірить?? Путлєрська підстилки!!!
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