Лукашенко запевняє, що його армія не бере участі у війні в Україні

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.



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"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.



Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".



При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.



"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами. По-іншому ми не можемо. Ми постійно очікуємо на провокації від західних партнерів. То в політиці, то в економіці, то у військовій сфері", - заявив Лукашенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Самопроголошений президент Білорусізаявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "БЕЛТА"."Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам."Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами. По-іншому ми не можемо. Ми постійно очікуємо на провокації від західних партнерів. То в політиці, то в економіці, то у військовій сфері", - заявив Лукашенко.

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