На Ковельщині сталося два побутових вбивства

На Ковельщині сталося два побутових вбивства
Під час воєнного стану на території Волинської області продовжують вчиняти злочини.

Про це розповів у зверненні до волинян начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Вчора, 28 лютого, у Ковельському районі скоїли два вбивства на побутовому рівні.

Особи, які це вчинили, затримані поліцією. Наразі триває досудове розслідування.

Також, вчора, 28 лютого, у Луцькому районі 17-річний мотоцикліст на смерть збив пенсіонерку.

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Теги: Ковель, вбивство, Юрій Крошко
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