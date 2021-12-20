На Ковельщині сталося два побутових вбивства
Сьогодні, 11:09
Під час воєнного стану на території Волинської області продовжують вчиняти злочини.
Про це розповів у зверненні до волинян начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Вчора, 28 лютого, у Ковельському районі скоїли два вбивства на побутовому рівні.
Особи, які це вчинили, затримані поліцією. Наразі триває досудове розслідування.
Також, вчора, 28 лютого, у Луцькому районі 17-річний мотоцикліст на смерть збив пенсіонерку.
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Про це розповів у зверненні до волинян начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Вчора, 28 лютого, у Ковельському районі скоїли два вбивства на побутовому рівні.
Особи, які це вчинили, затримані поліцією. Наразі триває досудове розслідування.
Також, вчора, 28 лютого, у Луцькому районі 17-річний мотоцикліст на смерть збив пенсіонерку.
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