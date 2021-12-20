На Ковельщині сталося два побутових вбивства





Про це розповів у зверненні до волинян начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.



Вчора, 28 лютого, у Ковельському районі скоїли два вбивства на побутовому рівні.



Особи, які це вчинили, затримані поліцією. Наразі триває досудове розслідування.



Також, вчора, 28 лютого, у Луцькому районі



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