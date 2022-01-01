У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка
Сьогодні, 10:13
Під звуки повітряної тривоги в акушерсько-гінекологічному відділенні "Володимир-Волинського ТМО" з'явилася на світ дівчинка.
Про це повідомляють на сторінці закладу у фейсбуці.
Загалом з початку воєнних дій, які розпочала Росія проти України, тобто з 24 лютого і до сьогодні у Володимир-Волинському ТМО народилося 5 малюків.
Всього протягом лютого народилося 26 немовлят.
"Бажаємо новонародженим здоров'я, миру і злагоди! Батькам - витримки, сил і щасливого батьківства. Ми усі віримо, що перемога буде за нами, і наші діти житимуть без війни!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні в бомбосховищах народилися троє дітей.
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Про це повідомляють на сторінці закладу у фейсбуці.
Загалом з початку воєнних дій, які розпочала Росія проти України, тобто з 24 лютого і до сьогодні у Володимир-Волинському ТМО народилося 5 малюків.
Всього протягом лютого народилося 26 немовлят.
"Бажаємо новонародженим здоров'я, миру і злагоди! Батькам - витримки, сил і щасливого батьківства. Ми усі віримо, що перемога буде за нами, і наші діти житимуть без війни!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні в бомбосховищах народилися троє дітей.
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