У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка

У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка
Під звуки повітряної тривоги в акушерсько-гінекологічному відділенні "Володимир-Волинського ТМО" з'явилася на світ дівчинка.

Про це повідомляють на сторінці закладу у фейсбуці.

Загалом з початку воєнних дій, які розпочала Росія проти України, тобто з 24 лютого і до сьогодні у Володимир-Волинському ТМО народилося 5 малюків.

Всього протягом лютого народилося 26 немовлят.

"Бажаємо новонародженим здоров'я, миру і злагоди! Батькам - витримки, сил і щасливого батьківства. Ми усі віримо, що перемога буде за нами, і наші діти житимуть без війни!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні в бомбосховищах народилися троє дітей.

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Теги: Володимир, війна, тривога, дівчинка, народження
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