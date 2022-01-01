У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка





Про це повідомляють на сторінці закладу у



Загалом з початку воєнних дій, які розпочала Росія проти України, тобто з 24 лютого і до сьогодні у Володимир-Волинському ТМО народилося 5 малюків.



Всього протягом лютого народилося 26 немовлят.



"Бажаємо новонародженим здоров'я, миру і злагоди! Батькам - витримки, сил і щасливого батьківства. Ми усі віримо, що перемога буде за нами, і наші діти житимуть без війни!" - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що в Україні в бомбосховищах

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під звуки повітряної тривоги в акушерсько-гінекологічному відділенні "Володимир-Волинського ТМО" з'явилася на світ дівчинка.Про це повідомляють на сторінці закладу у фейсбуці Загалом з початку воєнних дій, які розпочала Росія проти України, тобто з 24 лютого і до сьогодні у Володимир-Волинському ТМО народилося 5 малюків.Всього протягом лютого народилося 26 немовлят."Бажаємо новонародженим здоров'я, миру і злагоди! Батькам - витримки, сил і щасливого батьківства. Ми усі віримо, що перемога буде за нами, і наші діти житимуть без війни!" - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що в Україні в бомбосховищах народилися троє дітей

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