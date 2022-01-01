Кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині на ранок 1 березня
Сьогодні, 09:43
Ніч на 1 березня на Волині минула спокійно.
Про це під час щоденного ранкового брифінгу 1 березня розповів очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
«Станом на 8 ранку першого дня весни кордони в області не порушені. Ніч минула спокійно. Знаємо, що це перше, що ви хочете почути. Але війна триває», – сказав керівник області та військової адміністрації.
За його словами, вночі і під ранок були дві повітряні тривоги. Але кожна повітряна тривога, яка не закінчується бомбардуванням – це відмінна робота наших ЗСУ. І ми їм за це дякуємо.
Юрій Погуляйко вкотре закликав читати лише перевірені джерела, не поширювати неперевірену та тривожну інформацію, адже саме на це ворог і розраховує. Він додав, що цієї ночі знову поширювали фейк, що будуть обстріли із Білорусі, ще й градами.
«Ви повинні розуміти, що гради летять максимум на 40 кілометрів. Тому це неправда», - сказав Погуляйко.
Волинь, додав він, продовжує приймати переселенців, а соціальні виплати будуть здійснені в повному обсязі та згідно з графіком.
Нагадаємо, увечері вчора, 28 лютого, Генштаб ЗСУ повідомив, що до державного у кордону у волинському напрямку рухаються підрозділи білоруської армії. Це, звісно, додало тривоги волинянами на ніч. Але вона, на щастя, минула спокійно.
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Про це під час щоденного ранкового брифінгу 1 березня розповів очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
«Станом на 8 ранку першого дня весни кордони в області не порушені. Ніч минула спокійно. Знаємо, що це перше, що ви хочете почути. Але війна триває», – сказав керівник області та військової адміністрації.
За його словами, вночі і під ранок були дві повітряні тривоги. Але кожна повітряна тривога, яка не закінчується бомбардуванням – це відмінна робота наших ЗСУ. І ми їм за це дякуємо.
Юрій Погуляйко вкотре закликав читати лише перевірені джерела, не поширювати неперевірену та тривожну інформацію, адже саме на це ворог і розраховує. Він додав, що цієї ночі знову поширювали фейк, що будуть обстріли із Білорусі, ще й градами.
«Ви повинні розуміти, що гради летять максимум на 40 кілометрів. Тому це неправда», - сказав Погуляйко.
Волинь, додав він, продовжує приймати переселенців, а соціальні виплати будуть здійснені в повному обсязі та згідно з графіком.
Нагадаємо, увечері вчора, 28 лютого, Генштаб ЗСУ повідомив, що до державного у кордону у волинському напрямку рухаються підрозділи білоруської армії. Це, звісно, додало тривоги волинянами на ніч. Але вона, на щастя, минула спокійно.
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