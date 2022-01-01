Росія вже втратила майже 6000 окупантів України
Сьогодні, 09:02
Від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 5710 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,
гелікоптерів – 29 одиниць,
танків ‒ 198,
ББМ ‒ 846,
артилерійських систем – 77,
засоби ППО - 7,
РСЗВ - 24,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
катери – 2 одиниці,
автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,
гелікоптерів – 29 одиниць,
танків ‒ 198,
ББМ ‒ 846,
артилерійських систем – 77,
засоби ППО - 7,
РСЗВ - 24,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
катери – 2 одиниці,
автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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