Росія вже втратила майже 6000 окупантів України

Росія вже втратила майже 6000 окупантів України
Від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 5710 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,

гелікоптерів – 29 одиниць,

танків ‒ 198,

ББМ ‒ 846,

артилерійських систем – 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, війна, втрати
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