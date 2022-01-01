Росія вже втратила майже 6000 окупантів України





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.



"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:



В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.



Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,



гелікоптерів – 29 одиниць,



танків ‒ 198,



ББМ ‒ 846,



артилерійських систем – 77,



засоби ППО - 7,



РСЗВ - 24,



цистерн з ПММ - 60,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,



катери – 2 одиниці,



автомобільної техніки - 305.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 5710 осіб.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ."Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.Знищено та пошкоджено літаків – 29 одиниць,гелікоптерів – 29 одиниць,танків ‒ 198,ББМ ‒ 846,артилерійських систем – 77,засоби ППО - 7,РСЗВ - 24,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,катери – 2 одиниці,автомобільної техніки - 305.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію