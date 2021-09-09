Ворог знову обстрілює Харків: ракета прилетіла до будівлі ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 09:21
Російські війська вранці 1 березня обстріляли Харків ракетами.
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, опублікувавши відео на своїй сторінці у фейсбуці.
На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, де знаходиться Харківська ОДА. В момент вибуху на перехресті перебуває багато авто і людей.
"Ракета окупантів прилетіла до Харківської ОДА…", - йдеться
в повідомленні.
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Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, опублікувавши відео на своїй сторінці у фейсбуці.
На відео видно, як великий вибух стається на найбільшій площі Харкова, де знаходиться Харківська ОДА. В момент вибуху на перехресті перебуває багато авто і людей.
"Ракета окупантів прилетіла до Харківської ОДА…", - йдеться
в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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