Кримінальний суд в Гаазі взявся розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.



Про це йдеться у заяві прокурора на сайті суду, пише



"Сьогодні я хочу повідомити, що вирішив якомога швидше почати розслідування ситуації в Україні" - заявив прокурор.



Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу.



"Але вона двічі скористалася своїми прерогативами, щоб на законних підставах визнати юрисдикцію Суду щодо ймовірних злочинів за Римським статутом, які відбуваються на її території, якщо Суд вирішить її здійснити" - йдеться в заяві



"Я ознайомився з висновками Офісу прокурора, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні (у Криму і на Донбасі), та підтвердив, що є достатні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як воєнні злочини, так і злочини проти людства стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові імовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України" - заявив прокурор.



Він вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.



"Я продовжуватиму уважно стежити за подіями на місцях в Україні і знову закликаю до стриманості та суворого дотримання чинних норм міжнародного гуманітарного права" - заявив прокурор.



Також з поданням щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією і Білоруссю в Україні до Міжнародного суду звернулася Литва.

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