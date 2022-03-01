У Путіна забрали почесний чорний пояс з тхеквондо
Сьогодні, 07:20
Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) позбавила президента Росії почесного чорного пояса через вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на World Taekwondo.
"…Відкликати почесний чорний пояс 9-го дану, наданий Володимиру Путіну в листопаді 2013 року", - йдеться у повідомленні Міжнародної федерації тхеквондо.
У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей.
Крім того, зазначають в організації, такі дії суперечать принципу тхеквондо "Мир цінніший за тріумф", а також порушують "принципи поваги і толерантності".
На знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом, на всесвітніх змаганнях з тхеквондо заборонять використання "прапорів і гімнів Росії та Білорусі", а також не визнаватимуть змагань з тхеквондо, проведених у цих країнах.
Нагадаємо, раніше у президента РФ Володимира Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо, а російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів.
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Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на World Taekwondo.
"…Відкликати почесний чорний пояс 9-го дану, наданий Володимиру Путіну в листопаді 2013 року", - йдеться у повідомленні Міжнародної федерації тхеквондо.
У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей.
Крім того, зазначають в організації, такі дії суперечать принципу тхеквондо "Мир цінніший за тріумф", а також порушують "принципи поваги і толерантності".
На знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом, на всесвітніх змаганнях з тхеквондо заборонять використання "прапорів і гімнів Росії та Білорусі", а також не визнаватимуть змагань з тхеквондо, проведених у цих країнах.
Нагадаємо, раніше у президента РФ Володимира Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо, а російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів.
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