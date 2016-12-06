У пари переселенців з Києва в укритті на Волині народився син

В укриттях з’являються маленькі українці! Учора, 28 лютого, у лікарні Нововолинська з’явився малюк у пари-переселенців із Києва.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці."Знайомтеся, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55 см", - написали у повідомленні лікарні."Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Та життя не припиняється навіть під час обстрілів! Бажаємо малюку мирного неба! Все буде Україна!", - йдеться у тексті.