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У пари переселенців з Києва в укритті на Волині народився син

У пари переселенців з Києва в укритті на Волині народився син
В укриттях з’являються маленькі українці! Учора, 28 лютого, у лікарні Нововолинська з’явився малюк у пари-переселенців із Києва.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.

"Знайомтеся, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55 см", - написали у повідомленні лікарні.

"Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Та життя не припиняється навіть під час обстрілів! Бажаємо малюку мирного неба! Все буде Україна!", - йдеться у тексті.

У пари переселенців з Києва в укритті на Волині народився син
У пари переселенців з Києва в укритті на Волині народився син

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Теги: життя, пологи, війна
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