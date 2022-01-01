На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок
Сьогодні, 05:57
Cнаряд, випущений російськими агресорами, влучив у приватний пологовий будинок у Київській області.
Про це написав у Фейсбуці генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін.
«Друзі, всі запитують, що з пологовим будинком. Дякую за підтримку. В пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати когось забирати. Всі в надійному місці та в безпеці. Це точно», - зазначив Гирін.
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Про це написав у Фейсбуці генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін.
«Друзі, всі запитують, що з пологовим будинком. Дякую за підтримку. В пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати когось забирати. Всі в надійному місці та в безпеці. Це точно», - зазначив Гирін.
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