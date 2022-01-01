На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок

На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок
Cнаряд, випущений російськими агресорами, влучив у приватний пологовий будинок у Київській області.

Про це написав у Фейсбуці генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін.

«Друзі, всі запитують, що з пологовим будинком. Дякую за підтримку. В пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати когось забирати. Всі в надійному місці та в безпеці. Це точно», - зазначив Гирін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Adonis, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок
Сьогодні, 05:57
Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ, – ООН
Сьогодні, 05:30
Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Вселенський патріарх засудив російське вторгнення в Україну
Сьогодні, 04:40
Канада надасть Україні протитанкове озброєння
Сьогодні, 04:05
Схожі новини
Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Канада надасть Україні протитанкове озброєння Канада надасть Україні протитанкове озброєння
Сьогодні, 04:05
У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів
Сьогодні, 03:45
Компанія Walt Disney підтримала Україну і зупинила показ фільмів у Росії Компанія Walt Disney підтримала Україну і зупинила показ фільмів у Росії
Сьогодні, 03:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
28 лютий, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
28 лютий, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
28 лютий, 08:47
 1
На Київщині російський снаряд влучив у пологовий будинок
Сьогодні, 05:57
 0
Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ, – ООН
Сьогодні, 05:30
 0
Медіа
відео
1/8