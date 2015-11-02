Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ, – ООН

Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ, – ООН
Понад пів мільйона біженців виїхали з України після нападу Росії, а ще 160 тисяч - стали внутрішньо переміщеними особами.

Про це заявив заступник генсека ООН в гуманітарних справах Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.

Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

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Теги: ООН, біженці
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