Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ, – ООН
Сьогодні, 05:30
Понад пів мільйона біженців виїхали з України після нападу Росії, а ще 160 тисяч - стали внутрішньо переміщеними особами.
Про це заявив заступник генсека ООН в гуманітарних справах Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.
Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.
Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.
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Про це заявив заступник генсека ООН в гуманітарних справах Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.
Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.
Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.
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