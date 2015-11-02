Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ, – ООН





Про це заявив заступник генсека ООН в гуманітарних справах Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН, пише



Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.



Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад пів мільйона біженців виїхали з України після нападу Росії, а ще 160 тисяч - стали внутрішньо переміщеними особами.Про це заявив заступник генсека ООН в гуманітарних справахпід час засідання Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

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