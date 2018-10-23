Вселенський патріарх засудив російське вторгнення в Україну





Про це інформує генконсул України в Стамбулі Роман Недільський на своїй



"Церква-Мати засуджує безпідставне російське вторгнення до суверенної Української держави, є солідарною з українським народом і невпинно молиться за припинення насилля, яке чиниться агресором, та якнайшвидше відновлення справедливого миру в країні", - зазначив Вселенський патріарх.



Під час розмови Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.



Вселенський патріарх побажав усім українським дипломатам сили та витримки в часи тяжких випробувань і викликів.



У записі на згадку про візит Вселенський патріарх зазначив, що "Церква-Мати є солідарною з героїчним українським народом, який змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Константинопольська церква засуджує російське вторгнення в суверенну Українську державу та невпинно молиться за припинення насильства.Про це інформує генконсул України в Стамбуліна своїй сторінці у Фейсбуці."Церква-Мати засуджує безпідставне російське вторгнення до суверенної Української держави, є солідарною з українським народом і невпинно молиться за припинення насилля, яке чиниться агресором, та якнайшвидше відновлення справедливого миру в країні", - зазначив Вселенський патріарх.Під час розмовивисловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з президентомі висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.Вселенський патріарх побажав усім українським дипломатам сили та витримки в часи тяжких випробувань і викликів.У записі на згадку про візит Вселенський патріарх зазначив, що "Церква-Мати є солідарною з героїчним українським народом, який змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави".

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