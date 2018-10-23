Вселенський патріарх засудив російське вторгнення в Україну
Сьогодні, 04:40
Константинопольська церква засуджує російське вторгнення в суверенну Українську державу та невпинно молиться за припинення насильства.
Про це інформує генконсул України в Стамбулі Роман Недільський на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Церква-Мати засуджує безпідставне російське вторгнення до суверенної Української держави, є солідарною з українським народом і невпинно молиться за припинення насилля, яке чиниться агресором, та якнайшвидше відновлення справедливого миру в країні", - зазначив Вселенський патріарх.
Під час розмови Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.
Вселенський патріарх побажав усім українським дипломатам сили та витримки в часи тяжких випробувань і викликів.
У записі на згадку про візит Вселенський патріарх зазначив, що "Церква-Мати є солідарною з героїчним українським народом, який змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави".
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Про це інформує генконсул України в Стамбулі Роман Недільський на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Церква-Мати засуджує безпідставне російське вторгнення до суверенної Української держави, є солідарною з українським народом і невпинно молиться за припинення насилля, яке чиниться агресором, та якнайшвидше відновлення справедливого миру в країні", - зазначив Вселенський патріарх.
Під час розмови Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.
Вселенський патріарх побажав усім українським дипломатам сили та витримки в часи тяжких випробувань і викликів.
У записі на згадку про візит Вселенський патріарх зазначив, що "Церква-Мати є солідарною з героїчним українським народом, який змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави".
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