Вселенський патріарх засудив російське вторгнення в Україну

Вселенський патріарх засудив російське вторгнення в Україну
Константинопольська церква засуджує російське вторгнення в суверенну Українську державу та невпинно молиться за припинення насильства.

Про це інформує генконсул України в Стамбулі Роман Недільський на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Церква-Мати засуджує безпідставне російське вторгнення до суверенної Української держави, є солідарною з українським народом і невпинно молиться за припинення насилля, яке чиниться агресором, та якнайшвидше відновлення справедливого миру в країні", - зазначив Вселенський патріарх.

Під час розмови Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.

Вселенський патріарх побажав усім українським дипломатам сили та витримки в часи тяжких випробувань і викликів.

У записі на згадку про візит Вселенський патріарх зазначив, що "Церква-Мати є солідарною з героїчним українським народом, який змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави".

Вселенський патріарх засудив російське вторгнення в Україну


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Теги: Варфоломій, Роман Недільський, церква
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