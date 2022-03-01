У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів
Сьогодні, 03:45
Європейські виші почали відраховувати російських студентів через військове вторгнення Росії до України.
Про це повідомила уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова в Інстаграмі, передає Слово і Діло.
Зазначають, наразі Міністерство освіти та науки РФ вживає заходів для «захисту» відрахованих у Європі студентів.
«Міністерством вживаються безпрецедентні заходи із захисту прав російських студентів, яких відраховують із вузів Франції, Чехії, Бельгії та інших держав Європи у зв'язку із ситуацією в Україні», - заявила Москалькова.
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Про це повідомила уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова в Інстаграмі, передає Слово і Діло.
Зазначають, наразі Міністерство освіти та науки РФ вживає заходів для «захисту» відрахованих у Європі студентів.
«Міністерством вживаються безпрецедентні заходи із захисту прав російських студентів, яких відраховують із вузів Франції, Чехії, Бельгії та інших держав Європи у зв'язку із ситуацією в Україні», - заявила Москалькова.
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Коментарі 1
А Москалькова не заявляла що РФ вбиває ні в чому не винних діток в Україні…?
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