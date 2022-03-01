У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів





Про це повідомила уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова в Інстаграмі, передає



Зазначають, наразі Міністерство освіти та науки РФ вживає заходів для «захисту» відрахованих у Європі студентів.



«Міністерством вживаються безпрецедентні заходи із захисту прав російських студентів, яких відраховують із вузів Франції, Чехії, Бельгії та інших держав Європи у зв'язку із ситуацією в Україні», - заявила Москалькова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейські виші почали відраховувати російських студентів через військове вторгнення Росії до України.Про це повідомила уповноважений з прав людини у РФв Інстаграмі, передає Слово і Діло. Зазначають, наразі Міністерство освіти та науки РФ вживає заходів для «захисту» відрахованих у Європі студентів.«Міністерством вживаються безпрецедентні заходи із захисту прав російських студентів, яких відраховують із вузів Франції, Чехії, Бельгії та інших держав Європи у зв'язку із ситуацією в Україні», - заявила Москалькова.

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