У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів

У РФ заявили, що європейські виші почали відраховувати російських студентів
Європейські виші почали відраховувати російських студентів через військове вторгнення Росії до України.

Про це повідомила уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова в Інстаграмі, передає Слово і Діло.

Зазначають, наразі Міністерство освіти та науки РФ вживає заходів для «захисту» відрахованих у Європі студентів.

«Міністерством вживаються безпрецедентні заходи із захисту прав російських студентів, яких відраховують із вузів Франції, Чехії, Бельгії та інших держав Європи у зв'язку із ситуацією в Україні», - заявила Москалькова.

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Теги: Європа, університет, війна
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Коментарі 1
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А Москалькова не заявляла що РФ вбиває ні в чому не винних діток в Україні…?
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