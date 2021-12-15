Від початку війни у Луцьку народився 71 малюк. ВІДЕО





За останні чотири дні народилася 71 дитина. 36 дівчаток і 35 хлопчиків, інформує



Директорка перинатального центру Ірина Горавська розповіла, що за останні чотири дні кількість пацієнток зросла вдвічі. Вагітні їдуть з Київської і Харківської областей.



Зранку 28 лютого в медзакладі на стаціонарі було 102 жінки. На випадок вимкнення електроенергії та водопостачання облаштовують свердловину. У підвалі перинатального центру облаштували сховище орієнтовно для сотні пацієнток і медпрацівників.



Завідувачка відділення Ганна Хоронжук розповіла: поставили 32 ліжка, є душові і туалети. Мають тримісячний запас необхідних медикаментів, стерилізаційну, операційну для прийняття одночасно двох пологів.



"Тут є необхідне, щоб надати, не дай Бог стається складна акушерська ситуація, надати допомогу діткам, щоб дітки народилися живими і здоровими", – каже завідувачка відділення.



У Луцькому пологовому будинку, каже його директор Сергій Сябрук, облаштували пологові зали в укритті – у підвальному приміщенні медзакладу, яке може вмістити орієнтовно 150 пацієнток і медперсоналу.



"Для породіль, чи вагітних або післяопераційних пацієнтів ми організували 7 і 9-місні палати. Для пацієнтів, які можуть сидіти, будуть сидіти. Для тих хто не може сидіти є до 9 ліжок. Є місячний запас медикаментів, води до 400-500 місць. Є туалет, умивальники де можна вмитися", – розповів керівник пологового.



За останні чотири дні у пологовому народилися 23 дитини.







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