В Україні скасували ДПА та продовжили термін реєстрації на ЗНО

Через масштабне вторгнення російських військ в Україну очільник МОНпідписав наказ, яким звільнив від проходження Державної підсумкової атестації учнів, що завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.Про це пише пресслужба МОН.«Такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я і життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану», – сказав Шкарлет.Крім того, за даними МОН, міністр підписав наказ про внесення зміни до Календарного плану проведення й організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.