В Україні скасували ДПА та продовжили термін реєстрації на ЗНО
Сьогодні, 02:40
Через масштабне вторгнення російських військ в Україну очільник МОН Сергій Шкарлет підписав наказ, яким звільнив від проходження Державної підсумкової атестації учнів, що завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.
Про це пише пресслужба МОН.
«Такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я і життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану», – сказав Шкарлет.
Крім того, за даними МОН, міністр підписав наказ про внесення зміни до Календарного плану проведення й організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.
Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.
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Про це пише пресслужба МОН.
«Такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я і життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану», – сказав Шкарлет.
Крім того, за даними МОН, міністр підписав наказ про внесення зміни до Календарного плану проведення й організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.
Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.
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