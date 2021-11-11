В Україні скасували ДПА та продовжили термін реєстрації на ЗНО

В Україні скасували ДПА та продовжили термін реєстрації на ЗНО
Через масштабне вторгнення російських військ в Україну очільник МОН Сергій Шкарлет підписав наказ, яким звільнив від проходження Державної підсумкової атестації учнів, що завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

Про це пише пресслужба МОН.

«Такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я і життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану», – сказав Шкарлет.

Крім того, за даними МОН, міністр підписав наказ про внесення зміни до Календарного плану проведення й організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.

Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.

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Теги: ДПА, ЗНО, скасували
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