Компанія Walt Disney підтримала Україну і зупинила показ фільмів у Росії

Компанія Walt Disney підтримала Україну і зупинила показ фільмів у Росії
Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.

Про це пише ТСН із посиланням на сайт The Walt Disney Company.

"Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.

У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

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Теги: Disney, війна
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