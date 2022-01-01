Компанія Walt Disney підтримала Україну і зупинила показ фільмів у Росії





Про це пише



"Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.



У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.Про це пише ТСН із посиланням на сайт The Walt Disney Company."Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

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