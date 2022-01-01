Компанія Walt Disney підтримала Україну і зупинила показ фільмів у Росії
Сьогодні, 03:17
Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.
Про це пише ТСН із посиланням на сайт The Walt Disney Company.
"Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.
У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".
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Про це пише ТСН із посиланням на сайт The Walt Disney Company.
"Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.
У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".
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