Канада надасть Україні протитанкове озброєння





Про це під час пресконференції в Оттаві заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє кореспондент



“Відповідаючи на запит України та у погодженні з НАТО, ми надамо Україні додаткову летальну допомогу, надіславши 100 ручних протитанкових гранатометів “Карл Густав” і 2000 зарядів до них”, - сказала Ананд.



За словами міністра, зброю буде відправлено до України “якомога швидше, найближчими днями”.



Ананд додала, що оголошена Канадою вчора нелетальна допомога Україні - вже на шляху до Європи, а друга партія очікується на тижні.

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