Канада надасть Україні протитанкове озброєння

Канада надасть Україні протитанкове озброєння
Для оборони від російської агресії Канада відправить до України партію протитанкових засобів.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповідаючи на запит України та у погодженні з НАТО, ми надамо Україні додаткову летальну допомогу, надіславши 100 ручних протитанкових гранатометів “Карл Густав” і 2000 зарядів до них”, - сказала Ананд.

За словами міністра, зброю буде відправлено до України “якомога швидше, найближчими днями”.

Ананд додала, що оголошена Канадою вчора нелетальна допомога Україні - вже на шляху до Європи, а друга партія очікується на тижні.

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Теги: Канада, війна
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