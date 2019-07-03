Канада надасть Україні протитанкове озброєння
Сьогодні, 04:05
Для оборони від російської агресії Канада відправить до України партію протитанкових засобів.
Про це під час пресконференції в Оттаві заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Відповідаючи на запит України та у погодженні з НАТО, ми надамо Україні додаткову летальну допомогу, надіславши 100 ручних протитанкових гранатометів “Карл Густав” і 2000 зарядів до них”, - сказала Ананд.
За словами міністра, зброю буде відправлено до України “якомога швидше, найближчими днями”.
Ананд додала, що оголошена Канадою вчора нелетальна допомога Україні - вже на шляху до Європи, а друга партія очікується на тижні.
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Про це під час пресконференції в Оттаві заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Відповідаючи на запит України та у погодженні з НАТО, ми надамо Україні додаткову летальну допомогу, надіславши 100 ручних протитанкових гранатометів “Карл Густав” і 2000 зарядів до них”, - сказала Ананд.
За словами міністра, зброю буде відправлено до України “якомога швидше, найближчими днями”.
Ананд додала, що оголошена Канадою вчора нелетальна допомога Україні - вже на шляху до Європи, а друга партія очікується на тижні.
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