Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час вторгнення до України. Цього разу окупанти отримали по зубах поблизу Херсона.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко й опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі, передає Главком.
Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.
«Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко й опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі, передає Главком.
Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.
«Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки», – йдеться у повідомленні.
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