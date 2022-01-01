Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО





Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко й опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі, передає



Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.



«Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час вторгнення до України. Цього разу окупанти отримали по зубах поблизу Херсона.Про це повідомив військовий кореспондентй опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі, передає Главком Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.«Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки», – йдеться у повідомленні.

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