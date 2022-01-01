Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО

Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки. ВІДЕО
Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час вторгнення до України. Цього разу окупанти отримали по зубах поблизу Херсона.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко й опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі, передає Главком.

Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.

«Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки», – йдеться у повідомленні.


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Теги: Війна, окупанти
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