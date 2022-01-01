Українські оператори відключили мобільний зв’язок окупантам
Сьогодні, 02:22
Українські оператори мобільного зв'язку відключили його окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами.
Про це повідомляють у пресслужбі Держспецзв’язку.
Зазначається, що відтепер мережі українських операторів недоступні для російських телефонних номерів.
"Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі Держспецзв’язку.
Зазначається, що відтепер мережі українських операторів недоступні для російських телефонних номерів.
"Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача", - йдеться у повідомленні.
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