Українські оператори відключили мобільний зв’язок окупантам

Українські оператори мобільного зв'язку відключили його окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами.Про це повідомляють у пресслужбі Держспецзв’язку.Зазначається, що відтепер мережі українських операторів недоступні для російських телефонних номерів."Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача", - йдеться у повідомленні.