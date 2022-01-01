У Мінську заявили, що пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України

Білоруські військові не беруть участь у бойових діях за межами країни.Про це повідомляє Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого."Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України."Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.