У Мінську заявили, що пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України
Сьогодні, 01:47
Білоруські військові не беруть участь у бойових діях за межами країни.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого.
"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.
У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.
"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.
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Про це повідомляє Міноборони Білорусі у вівторок, 28 лютого.
"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.
У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.
"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.
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