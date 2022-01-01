12 українців стали Героями України

Президентпідписав указ про надання звання Героя України дванадцяти нашим захисникам:- підполковнику(посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря.- майору(посмертно). Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації та був збитий літаком ворога.- підполковнику(посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.- лейтенанту(посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.- полковнику(посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.- старшому лейтенанту(посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.- старшому лейтенанту. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.- бригадному генералу, командиру оперативно-тактичного угруповання «Північ». Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. Не пустив ворога на Харків з Луганської області.- підполковнику. Вивів підрозділ ЗРК «Бук» з-під ударів ворога й особисто знищив два російські гелікоптери та один літак.- полковникуПід Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.- генерал-лейтенанту. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь.- полковнику медичної службиОсобисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.