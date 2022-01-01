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Російські окупанти розстрілюють мирних жителів: ситуація на 5 день війни, 28 лютого

Російські окупанти розстрілюють мирних жителів: ситуація на 5 день війни, 28 лютого
Упродовж дня, 28 лютого, війська агресора намагалися захопити Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.

Територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.

Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об’єктів на території України з повітряного простору РБ. Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури. Противник, для прикриття, використовує державну символіку і форму ЗС, Національної гвардії та Національної поліції України.

Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

При висуванні колони танків та бронетранспортерів агресор обстрілював помешкання місцевих жителів в Чернігівській області, від Талалаївки до Ніжина.

Танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання, також окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте, після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження.

За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України.

Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська.

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Теги: війна, Росія, Україна
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