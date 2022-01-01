Зеленський підписав безвіз для іноземців, які хочуть до «Інтренаціонального легіону»





Про це йдеться в Указі Президента України.



Так, з 1 березня 2022 року тимчасово - на період дії воєнного стану, в Україні запроваджують безвізовий режим в'їзду для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.

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