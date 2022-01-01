Зеленський підписав безвіз для іноземців, які хочуть до «Інтренаціонального легіону»

Зеленський підписав безвіз для іноземців, які хочуть до «Інтренаціонального легіону»
Україна запроваджує безвіз для іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони.

Про це йдеться в Указі Президента України.

Так, з 1 березня 2022 року тимчасово - на період дії воєнного стану, в Україні запроваджують безвізовий режим в'їзду для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це свідоме знищення народу»: Зеленський заявив, що Росія вчиняє військові злочини проти цивільних
Сьогодні, 00:44
Зеленський підписав безвіз для іноземців, які хочуть до «Інтренаціонального легіону»
Сьогодні, 00:03
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Український посол в ООН порадив Путіну зробити, як Гітлер в бункері у 1945 році
28 лютий, 23:45
96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів
28 лютий, 23:33
Схожі новини
Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги Як під час війни отримати пенсії та соцдопомоги
28 лютий, 07:18
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
28 лютий, 06:04
Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів Двоє залізничників без зброї захопили БТР і взяли в полон двох окупантів
28 лютий, 04:58
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей. ВІДЕО
28 лютий, 02:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
28 лютий, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
28 лютий, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
28 лютий, 08:47
 1
«Це свідоме знищення народу»: Зеленський заявив, що Росія вчиняє військові злочини проти цивільних
Сьогодні, 00:44
 0
Зеленський підписав безвіз для іноземців, які хочуть до «Інтренаціонального легіону»
Сьогодні, 00:03
 0
Медіа
відео
1/8