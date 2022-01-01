Український посол в ООН порадив Путіну зробити, як Гітлер в бункері у 1945 році

Український посол в ООН порадив Путіну зробити, як Гітлер в бункері у 1945 році
Український посол в ООН Сергій Кислиця потролив президента Російської Федерації Владіміра Путіна та дав йому цінну пораду.

Про це дипломат заявив під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї ООН, - йдеться на сторінці ЗСУ.

"У центрі Європи триває повномасштабна війна. Усі в цьому залі і всі у цьому світі знають, що Росія і тільки Росія почала це вторгнення, якому зараз сприяє Білорусь. Ця війна не була спровокованою. Її обрав той, хто зараз сидить у бункері", - сказав Сергій Кислиця.

Також постпред додав: "Якщо Путін хоче вчинити самогубство, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець у Берліні, у бункері в травні 1945 року".


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Теги: Білорусь, кордон, війна
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