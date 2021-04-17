96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів





Про це повідомляють на сторінці Збройних сил України.



Так, українські військові знищили 96 танків, 20 "градів", 8 бензовозів.



"Дякуємо нашій арті та операторам Bayraktar за вдале полювання", - йдеться у дописі.

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