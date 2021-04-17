96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів
28 лютий, 23:33
Під Лебедином на Сумщині українські військові знищили багато техніки російських окупантів.
Про це повідомляють на сторінці Збройних сил України.
Так, українські військові знищили 96 танків, 20 "градів", 8 бензовозів.
"Дякуємо нашій арті та операторам Bayraktar за вдале полювання", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Збройних сил України.
Так, українські військові знищили 96 танків, 20 "градів", 8 бензовозів.
"Дякуємо нашій арті та операторам Bayraktar за вдале полювання", - йдеться у дописі.
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