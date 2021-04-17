96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів

96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів
Під Лебедином на Сумщині українські військові знищили багато техніки російських окупантів.

Про це повідомляють на сторінці Збройних сил України.

Так, українські військові знищили 96 танків, 20 "градів", 8 бензовозів.

"Дякуємо нашій арті та операторам Bayraktar за вдале полювання", - йдеться у дописі.

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Теги: війна, ЗСУ, росія
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