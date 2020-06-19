Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Сьогодні, 22:47
Війна в Україні триває, ЗСУ знищує ворогів, а ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті, спростовувати фейки та писати добрі новини.
Уже традиційно в рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми висвітлюємо те, що зараз найбільше треба - позитив. У темні часи добре видно світлих людей, тож нова підбірка на продовження теми про бізнесменів, які не сидять склавши руки і допомагають країні в складний для неї час.
Приватна клініка «Оксфорд медікал» продовжуватиме працювати та надавати безоплатні послуги. Щоправда, графік роботи медзакладу дещо змінений. Із 1 березня проконсультуватися в лікаря можна очно або онлайн з 10 до 16 години, попередньо зателефонувавши за номером 068 220 00 22.
До слова, безоплатно надаватиме медичну допомогу й луцький «Благомед».
Для наших захисників готують смачні страви в ресторані «НеПроХліб»: сендвічі, млинці і навіть український борщ.
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ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Мережа заправок «WOG» теж допомагає нашим героям. Станом 27 лютого для транспорту ЗСУ, тероборони, поліцейських та медиків передали 13 600 літрів пального!
Приєднується до благих справ і заклад харчування «Фелічіта». Відтепер тут готуватимуть їжу для тероборони та організацій, які допомагають вимушеним переселенцям. Страви за необхідності обіцяють навіть доставити.
Для бійців та волонтерів готує також ресторан «Cafe de vino».
Луцький бренд одягу «WAV» теж допомагає усім, чим може. Крім допомоги нашим хлопцям всі охочі можуть придбати в магазинах бренду вбрання з уже символічним надписом. Усі кошти власники передадуть новоствореному батальйону оперативного реагування «Луцьк», бо зазначають, що їм неабияк потрібна фінансова підтримка.
Пропонують безкоштовну воду в автоматах «Aqua plus». Зокрема, у Луцьку та Ковелі. Ознайомитися з переліком адрес можна на сторінці мережі у Фейсбуці за посиланням.
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Уже традиційно в рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми висвітлюємо те, що зараз найбільше треба - позитив. У темні часи добре видно світлих людей, тож нова підбірка на продовження теми про бізнесменів, які не сидять склавши руки і допомагають країні в складний для неї час.
Приватна клініка «Оксфорд медікал» продовжуватиме працювати та надавати безоплатні послуги. Щоправда, графік роботи медзакладу дещо змінений. Із 1 березня проконсультуватися в лікаря можна очно або онлайн з 10 до 16 години, попередньо зателефонувавши за номером 068 220 00 22.
До слова, безоплатно надаватиме медичну допомогу й луцький «Благомед».
Для наших захисників готують смачні страви в ресторані «НеПроХліб»: сендвічі, млинці і навіть український борщ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
Мережа заправок «WOG» теж допомагає нашим героям. Станом 27 лютого для транспорту ЗСУ, тероборони, поліцейських та медиків передали 13 600 літрів пального!
Приєднується до благих справ і заклад харчування «Фелічіта». Відтепер тут готуватимуть їжу для тероборони та організацій, які допомагають вимушеним переселенцям. Страви за необхідності обіцяють навіть доставити.
Для бійців та волонтерів готує також ресторан «Cafe de vino».
Луцький бренд одягу «WAV» теж допомагає усім, чим може. Крім допомоги нашим хлопцям всі охочі можуть придбати в магазинах бренду вбрання з уже символічним надписом. Усі кошти власники передадуть новоствореному батальйону оперативного реагування «Луцьк», бо зазначають, що їм неабияк потрібна фінансова підтримка.
Пропонують безкоштовну воду в автоматах «Aqua plus». Зокрема, у Луцьку та Ковелі. Ознайомитися з переліком адрес можна на сторінці мережі у Фейсбуці за посиланням.
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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