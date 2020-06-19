Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Війна в Україні триває, ЗСУ знищує ворогів, а ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті, спростовувати фейки та писати добрі новини.

Уже традиційно в рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми висвітлюємо те, що зараз найбільше треба - позитив. У темні часи добре видно світлих людей, тож нова підбірка на продовження теми про бізнесменів, які не сидять склавши руки і допомагають країні в складний для неї час.

Приватна клініка «Оксфорд медікал» продовжуватиме працювати та надавати безоплатні послуги. Щоправда, графік роботи медзакладу дещо змінений. Із 1 березня проконсультуватися в лікаря можна очно або онлайн з 10 до 16 години, попередньо зателефонувавши за номером 068 220 00 22.

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


До слова, безоплатно надаватиме медичну допомогу й луцький «Благомед».

Для наших захисників готують смачні страви в ресторані «НеПроХліб»: сендвічі, млинці і навіть український борщ.

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


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Мережа заправок «WOG» теж допомагає нашим героям. Станом 27 лютого для транспорту ЗСУ, тероборони, поліцейських та медиків передали 13 600 літрів пального!

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


Приєднується до благих справ і заклад харчування «Фелічіта». Відтепер тут готуватимуть їжу для тероборони та організацій, які допомагають вимушеним переселенцям. Страви за необхідності обіцяють навіть доставити.

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


Для бійців та волонтерів готує також ресторан «Cafe de vino».

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


Луцький бренд одягу «WAV» теж допомагає усім, чим може. Крім допомоги нашим хлопцям всі охочі можуть придбати в магазинах бренду вбрання з уже символічним надписом. Усі кошти власники передадуть новоствореному батальйону оперативного реагування «Луцьк», бо зазначають, що їм неабияк потрібна фінансова підтримка.

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


Пропонують безкоштовну воду в автоматах «Aqua plus». Зокрема, у Луцьку та Ковелі. Ознайомитися з переліком адрес можна на сторінці мережі у Фейсбуці за посиланням.

Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні


Спасибі!

Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

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Теги: Добрі новини, бізнес, війна, вибір редактора
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