У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
У Луцьку створили батальйон оперативного реагування "Луцьк".
Про це сказав мер Ігор Поліщук у своєму відеозверненні.
До складу батальйону входять жителі, які мають досвід участі у бойових діях, навчики та уміння для виконання бойових завдань, які будуть необхідні для оборони Луцька.
Він заснований на базі громадського формування "Варта порядку" та координує свої дії із силовими підрозділами.
"У разі необхідності сили цього батальйону будуть задіяні для того, щоб забезпечити безпеку і оборону нашого міста", - сказав Поліщук.
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Про це сказав мер Ігор Поліщук у своєму відеозверненні.
До складу батальйону входять жителі, які мають досвід участі у бойових діях, навчики та уміння для виконання бойових завдань, які будуть необхідні для оборони Луцька.
Він заснований на базі громадського формування "Варта порядку" та координує свої дії із силовими підрозділами.
"У разі необхідності сили цього батальйону будуть задіяні для того, щоб забезпечити безпеку і оборону нашого міста", - сказав Поліщук.
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Коментарі 1
Довбойоб. За 5 днів війни він створив батальйон, при цьому навіть не подумав організувати блок-пости
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