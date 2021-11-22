вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО

У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО
У Луцьку створили батальйон оперативного реагування "Луцьк".

Про це сказав мер Ігор Поліщук у своєму відеозверненні.

До складу батальйону входять жителі, які мають досвід участі у бойових діях, навчики та уміння для виконання бойових завдань, які будуть необхідні для оборони Луцька.

Він заснований на базі громадського формування "Варта порядку" та координує свої дії із силовими підрозділами.

"У разі необхідності сили цього батальйону будуть задіяні для того, щоб забезпечити безпеку і оборону нашого міста", - сказав Поліщук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Ігор Поліщук, батальйон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Довбойоб. За 5 днів війни він створив батальйон, при цьому навіть не подумав організувати блок-пости
Відповісти
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На околицю Броварів здійснили авіаналіт, є поранені
Сьогодні, 19:26
Відбувся лише перший раунд переговорів між Україною і РФ, сторони повертаються до столиць
Сьогодні, 19:09
У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
Путін назвав 3 умови для припинення війни з Україною
Сьогодні, 18:46
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС
Сьогодні, 17:58
Схожі новини
«Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька «Інформації про бомбардування міста немає», – міський голова Луцька
24 лютий, 21:34
«Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО «Ситуація в місті керована»: мер доповів про ситуацію на 18:15 у Луцьку. ВІДЕО
24 лютий, 18:40
Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО Інформації щодо можливого вторгнення на Волинь найближчим часом немає, – мер Луцька. ВІДЕО
24 лютий, 13:52
У Луцьку планують відкрити ще дві філії ЦНАПу. АДРЕСИ У Луцьку планують відкрити ще дві філії ЦНАПу. АДРЕСИ
22 листопад, 2021, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 3
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 3
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
 1
Медіа
відео
1/8