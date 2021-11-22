У Луцьку створили батальйон оперативного реагування. ВІДЕО

У Луцьку створили батальйон оперативного реагування "Луцьк".Про це сказав меру своєму відеозверненні.До складу батальйону входять жителі, які мають досвід участі у бойових діях, навчики та уміння для виконання бойових завдань, які будуть необхідні для оборони Луцька.Він заснований на базі громадського формування "Варта порядку" та координує свої дії із силовими підрозділами."У разі необхідності сили цього батальйону будуть задіяні для того, щоб забезпечити безпеку і оборону нашого міста", - сказав Поліщук.