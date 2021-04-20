Путін назвав 3 умови для припинення війни з Україною

Володимир Путін у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.



Про це повідомила пресслужба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном, пише



Путін заявив, що "врегулювання ситуації в Україні" можливе лише за безумовного урахування "законних інтересів Росії у сфері безпеки".



У Кремлі висунули три умови:



- визнання російського суверенітету над Кримом;

- вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави"

- забезпечення її "нейтрального статусу".

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