Відбувся лише перший раунд переговорів між Україною і РФ, сторони повертаються до столиць
Сьогодні, 19:09
Українська і російська делегації провели перший раунд переговорів. Основна мета – обговорення питання припинення вогню і бойових дій на території України. Наразі сторони повертаються до своїх столиць.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Сторони визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення.
«Ради того, щоб ці рішення, отримали можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть у свої столиці», - сказав він.
Окрім того, сторони обговорили можливість другого раунду переговорів, на яких ці теми , за словами Подоляка, «отримають конкретну практику розвитку».
Раніше ми повідомляли, що до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.
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Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Сторони визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення.
«Ради того, щоб ці рішення, отримали можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть у свої столиці», - сказав він.
Окрім того, сторони обговорили можливість другого раунду переговорів, на яких ці теми , за словами Подоляка, «отримають конкретну практику розвитку».
Раніше ми повідомляли, що до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.
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