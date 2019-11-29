Відбувся лише перший раунд переговорів між Україною і РФ, сторони повертаються до столиць

Українська і російська делегації провели перший раунд переговорів. Основна мета – обговорення питання припинення вогню і бойових дій на території України. Наразі сторони повертаються до своїх столиць.Про це повідомив радник голови Офісу президентаСторони визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення.«Ради того, щоб ці рішення, отримали можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть у свої столиці», - сказав він.Окрім того, сторони обговорили можливість другого раунду переговорів, на яких ці теми , за словами Подоляка, «отримають конкретну практику розвитку».Раніше ми повідомляли, що до: голова фракції «Слуга Народу», міністр оборони України, радник керівника Офісу Президента, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, народний депутатта заступник міністра закордонних справ УкраїниНагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що, в районі річки Прип'ять.Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.Згодом стало відомо, що