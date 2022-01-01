Українська делегація прибула на переговори з Росією. ХТО УВІЙШОВ ДО ЇЇ СКЛАДУ

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.Про це повідомляє Офіс президента.До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу», міністр оборони України, радник керівника Офісу Президента, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, народний депутатта заступник міністра закордонних справ УкраїниКлючове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що, в районі річки Прип'ять.Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.Згодом стало відомо, що