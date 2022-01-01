Українська делегація прибула на переговори з Росією. ХТО УВІЙШОВ ДО ЇЇ СКЛАДУ
Сьогодні, 10:31
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
Про це повідомляє Офіс президента.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.
Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.
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Про це повідомляє Офіс президента.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.
Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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