вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українська делегація прибула на переговори з Росією. ХТО УВІЙШОВ ДО ЇЇ СКЛАДУ

Українська делегація прибула на переговори з Росією. ХТО УВІЙШОВ ДО ЇЇ СКЛАДУ
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс президента.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: переговори, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні з-під варти звільнять учасників бойових дій: пояснення прокурора Венедіктової
Сьогодні, 12:23
Усе спокійно, кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:20
«Стоїмо міцно»: Зеленський звернувся до українців вранці 28 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Громадський транспорт їздить, алкоголь заборонений: ситуація у Луцьку станом на ранок 28 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 09:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині запровадили «гарячу лінію» для вимушено евакуйованих осіб
Сьогодні, 10:53
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Польщі
Сьогодні, 10:40
Українська делегація прибула на переговори з Росією. ХТО УВІЙШОВ ДО ЇЇ СКЛАДУ
Сьогодні, 10:31
Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 09:50
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком
27 лютий, 14:07
В Україні з-під варти звільнять учасників бойових дій: пояснення прокурора Венедіктової В Україні з-під варти звільнять учасників бойових дій: пояснення прокурора Венедіктової
Сьогодні, 12:23
Усе спокійно, кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині Усе спокійно, кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:20
Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти Війна з Росією: як працюють на Волині контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 3
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 3
Українській армії віддали бойові ракети, які виготовлялися на експорт. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 2
Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Сьогодні, 09:40
 1
За чотири доби війни наші військові знищили 5300 окупантів
Сьогодні, 08:47
 1
Медіа
відео
1/8