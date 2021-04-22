Україна погодилася на переговори з Росією на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:36
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському.
Про це інформують у пресслужбі ОП.
Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
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Про це інформують у пресслужбі ОП.
Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
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Коментарі 1
А хто такий лукашенко щоб щось обіцяти…? Він «самопроголошений» кому там вірити…? Він душу свою продав тій «мавпі з гранатою» під прізвиськом (путлєр)!!! Вирішувати питання це добре але на рахунок довіри то моя особиста думка така: там не має кому довіряти…
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