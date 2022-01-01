вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку збирають допомогу для тероборони. ЩО І КУДИ НЕСТИ

У Луцьку збирають допомогу для тероборони. ЩО І КУДИ НЕСТИ
Луцька міська рада організовує збір товарів першої необхідності (ТПН) для забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

"Звертаємось до усіх лучан, жителів громади, громадських, волонтерських та благодійних організацій! Нашим захисникам необхідні товари продовольчої та непродовольчої групи першої необхідності", - йдеться у повдіомленні.

Серед потрібних товарів:

- Хліб/хлібобулочні вироби/галети, хлібці

- Консерви в металевих банках та консервації

- Крупи

- Продукти швидкого приготування

- Овочі

- Чай/кава

- Шоколад, цукерки/ енергетики

- Найнеобхідніші засоби особистої гігієни

- Перев’язочні, знеболюючі, кровоспинні матеріали

А також: теплі ковдри, спальні мішки, батарейки, ліхтарики, каремати, сухий спирт, сірники, одноразовий посуд, устилки у взуття, цигарки

В місті Луцьку організовано пункти збору:

- Центральний пункт збору ТПН за адресою: місто Луцьк, Театральний майдан, 1

- Приміщення Обласного музично-драматичного театру.

Графік роботи: щодня, без вихідних з 8.00 до 20.00

Пункти збору у мікрорайонах міста:

- Приміщення «Стріла» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»

м.Луцьк, бульвар Дружби Народів, 13а

- Приміщення «Олімпія» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»

м.Луцьк, пр-т Відродження, 39

- Приміщення «Білий м’яч» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, вул. Конякіна, 35

- Приміщення «Одісей» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»

м.Луцьк, вул. Наливайка, 10

- Приміщення «Юність» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»

м.Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 12

- Приміщення «Атлет» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»

м.Луцьк, вул. Степана Бандери, 13

м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 3. Волонтерський центр "Пункт прийому допомоги для Руху опору Волині".

Графік роботи: щодня, без вихідних з 9.00 до 17.00

Телефони для довідок Центрального пункту збору: 777939, 722070, 066 0502344

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тероборона, Луцьк, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Сьогодні, 19:21
Британцям дозволили воювати на боці України
Сьогодні, 16:27
Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ
Сьогодні, 15:04
«Ягодин» дозволили перетинати пішки
Сьогодні, 14:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британцям дозволили воювати на боці України
Сьогодні, 16:27
Медведчук втік з-під арешту
Сьогодні, 15:59
У Луцьку збирають допомогу для тероборони. ЩО І КУДИ НЕСТИ
Сьогодні, 15:49
Україна погодилася на переговори з Росією на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:36
Створили координаційний центр при Волинській обласній військовій адміністрації. КОНТАКТИ
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
У Луцьку запрацює штаб психологічної підтримки У Луцьку запрацює штаб психологічної підтримки
Сьогодні, 03:29
Лучан просять допомогти в облаштуванні КПП Лучан просять допомогти в облаштуванні КПП
25 лютий, 23:26
У Луцьку діятимуть пункти збору необхідних товарів для тероборони. ПЕРЕЛІК У Луцьку діятимуть пункти збору необхідних товарів для тероборони. ПЕРЕЛІК
25 лютий, 12:40
Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами
25 лютий, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
Сьогодні, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 2
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону
Сьогодні, 19:47
 0
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8