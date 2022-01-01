У Луцьку збирають допомогу для тероборони. ЩО І КУДИ НЕСТИ

Луцька міська рада організовує збір товарів першої необхідності (ТПН) для забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони.Про це інформують у пресслужбі Луцькради."Звертаємось до усіх лучан, жителів громади, громадських, волонтерських та благодійних організацій! Нашим захисникам необхідні товари продовольчої та непродовольчої групи першої необхідності", - йдеться у повдіомленні.Серед потрібних товарів:- Хліб/хлібобулочні вироби/галети, хлібці- Консерви в металевих банках та консервації- Крупи- Продукти швидкого приготування- Овочі- Чай/кава- Шоколад, цукерки/ енергетики- Найнеобхідніші засоби особистої гігієни- Перев’язочні, знеболюючі, кровоспинні матеріалиА також: теплі ковдри, спальні мішки, батарейки, ліхтарики, каремати, сухий спирт, сірники, одноразовий посуд, устилки у взуття, цигаркиВ місті Луцьку організовано пункти збору:- Центральний пункт збору ТПН за адресою: місто Луцьк, Театральний майдан, 1- Приміщення Обласного музично-драматичного театру.Пункти збору у мікрорайонах міста:- Приміщення «Стріла» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, бульвар Дружби Народів, 13а- Приміщення «Олімпія» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, пр-т Відродження, 39- Приміщення «Білий м’яч» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, вул. Конякіна, 35- Приміщення «Одісей» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, вул. Наливайка, 10- Приміщення «Юність» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 12- Приміщення «Атлет» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»м.Луцьк, вул. Степана Бандери, 13м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 3. Волонтерський центр "Пункт прийому допомоги для Руху опору Волині".Телефони для довідок Центрального пункту збору: 777939, 722070, 066 0502344