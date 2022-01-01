Британцям дозволили воювати на боці України
Сьогодні, 16:27
Британія підтримає мешканців своєї країни, які вирішать допомагати українським захисникам боротися з російськими окупантами.
Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує ВРУ в Телеграм.
Як передає 24 канал, британці зможуть взяти до рук зброю, якщо захочуть цього.
МЗС Британії "безумовно підтримає британців, які вирішили відправитися воювати з російськими військами в Україні".
"Народ України бореться за свободу та демократію не лише для України, а й для всієї Європи, бо це те, чому кидає виклик президент Путін. І абсолютно точно, якщо люди захочуть підтримати цю боротьбу, я підтримаю їх у цьому", – заявила Трасс у програмі "Недільний ранок" BBC.
На прохання уточнити, чи це означає братися за зброю, вона відповіла: "Звичайно, якщо добровольці цього хочуть".
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Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує ВРУ в Телеграм.
Як передає 24 канал, британці зможуть взяти до рук зброю, якщо захочуть цього.
МЗС Британії "безумовно підтримає британців, які вирішили відправитися воювати з російськими військами в Україні".
"Народ України бореться за свободу та демократію не лише для України, а й для всієї Європи, бо це те, чому кидає виклик президент Путін. І абсолютно точно, якщо люди захочуть підтримати цю боротьбу, я підтримаю їх у цьому", – заявила Трасс у програмі "Недільний ранок" BBC.
На прохання уточнити, чи це означає братися за зброю, вона відповіла: "Звичайно, якщо добровольці цього хочуть".
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