Британцям дозволили воювати на боці України





Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, інформує ВРУ в Телеграм.



Як передає



МЗС Британії "безумовно підтримає британців, які вирішили відправитися воювати з російськими військами в Україні".



"Народ України бореться за свободу та демократію не лише для України, а й для всієї Європи, бо це те, чому кидає виклик президент Путін. І абсолютно точно, якщо люди захочуть підтримати цю боротьбу, я підтримаю їх у цьому", – заявила Трасс у програмі "Недільний ранок" BBC.



На прохання уточнити, чи це означає братися за зброю, вона відповіла: "Звичайно, якщо добровольці цього хочуть".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Британія підтримає мешканців своєї країни, які вирішать допомагати українським захисникам боротися з російськими окупантами.Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії, інформує ВРУ в Телеграм.Як передає 24 канал, британці зможуть взяти до рук зброю, якщо захочуть цього.МЗС Британії "безумовно підтримає британців, які вирішили відправитися воювати з російськими військами в Україні"."Народ України бореться за свободу та демократію не лише для України, а й для всієї Європи, бо це те, чому кидає виклик президент Путін. І абсолютно точно, якщо люди захочуть підтримати цю боротьбу, я підтримаю їх у цьому", – заявила Трасс у програмі "Недільний ранок" BBC.На прохання уточнити, чи це означає братися за зброю, вона відповіла: "Звичайно, якщо добровольці цього хочуть".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію