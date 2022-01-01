Українська делегація вже виїхала на перемовини з Росією





Федір Веніславський в ефірі



"Прізвищ я називати не буду, адже це безпека людей. Так само, коли вони виїхали не варто говорити. Але я думаю вони найближчим часом розпочнуться або вже навіть розпочалися", – сказав він.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна домовилася про переговори з Росією на українсько-білоруському кордоні. Українська делегація вже виїхала на місце зустрічі.в ефірі 24 каналу заявив, що українська делегація складається з представників ОП, МЗС."Прізвищ я називати не буду, адже це безпека людей. Так само, коли вони виїхали не варто говорити. Але я думаю вони найближчим часом розпочнуться або вже навіть розпочалися", – сказав він.

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