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Українська делегація вже виїхала на перемовини з Росією

Українська делегація вже виїхала на перемовини з Росією
Україна домовилася про переговори з Росією на українсько-білоруському кордоні. Українська делегація вже виїхала на місце зустрічі.

Федір Веніславський в ефірі 24 каналу заявив, що українська делегація складається з представників ОП, МЗС.

"Прізвищ я називати не буду, адже це безпека людей. Так само, коли вони виїхали не варто говорити. Але я думаю вони найближчим часом розпочнуться або вже навіть розпочалися", – сказав він.





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Теги: делегація, переговори
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