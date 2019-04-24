Путін наказав привести ядерні війська в режим готовності
Сьогодні, 16:31
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що наказ президента держави-агресора Володимира Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - сказала вона.
27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.
Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.
"Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав він.
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Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - сказала вона.
27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.
Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.
"Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав він.
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