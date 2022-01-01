У Володимирі попрощались із загиблим героєм у російсько-українській війні





Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської громади у фейсбуці.



27 лютого у Володимирі у костелі Іоакима та Анни близько пів сотні містян прийшли попрощатись із 19-річним володимирчанином Артуром Фацинцем, який загинув напередодні під час бойових дій.



У військовослужбовця 14-ї ОМБр, який захищав нашу Батьківщину разом зі своїм батьком, залишилась мама, троє сестричок та братик.



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