Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині

Олександр Володимирович Лук'янович, житель Зимнівської громади.



Про це повідомили на офіційній сторінці громади.



Він загинув 25 лютого в результаті авіаційного удару під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають!

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