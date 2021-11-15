Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині
Сьогодні, 17:48
Загинув старший механік-водій танкового взводу Олександр Володимирович Лук'янович, житель Зимнівської громади.
Про це повідомили на офіційній сторінці громади.
Він загинув 25 лютого в результаті авіаційного удару під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають!
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Про це повідомили на офіційній сторінці громади.
Він загинув 25 лютого в результаті авіаційного удару під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають!
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