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Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині

Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині
Загинув старший механік-водій танкового взводу Олександр Володимирович Лук'янович, житель Зимнівської громади.

Про це повідомили на офіційній сторінці громади.

Він загинув 25 лютого в результаті авіаційного удару під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Волинь, Володимир, захисник, смерть
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