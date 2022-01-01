Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком

Президент Українипоговорив з самопроголошеним президентом Білорусі, після чого вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.Про це повідомляє пресслужба ОП."Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому. Лукашенко звернувся до мене, щоб наша делегація зустрілась на річці Прип`ять. Я не дуже вірю у результат цієї зустрічі, але нехай спробують, щоб у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, поки був, хоч і такий маленький шанс», – Володимир Зеленський у зверненні розповів про телефонну розмову з Олександром Лукашенком.Також він зазначив, що його завдання як президента захистити нашу державу. А також, що військовослужбовцям платитимуть по 100 тис грн на місяць. Для того, щоб вони знали, що країна їм дуже вдячна.