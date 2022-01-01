вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком

Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком
Президент України Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, після чого вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому. Лукашенко звернувся до мене, щоб наша делегація зустрілась на річці Прип`ять. Я не дуже вірю у результат цієї зустрічі, але нехай спробують, щоб у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, поки був, хоч і такий маленький шанс», – Володимир Зеленський у зверненні розповів про телефонну розмову з Олександром Лукашенком.

Також він зазначив, що його завдання як президента захистити нашу державу. А також, що військовослужбовцям платитимуть по 100 тис грн на місяць. Для того, щоб вони знали, що країна їм дуже вдячна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лукашенко, Зеленський, розмова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут, – Веніславський
Сьогодні, 18:53
ЄС закриває повітряний простір для Росії
Сьогодні, 18:49
Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком
Сьогодні, 18:26
З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
Сьогодні, 17:59
Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут, – Веніславський Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут, – Веніславський
Сьогодні, 18:53
Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком
Сьогодні, 14:07
Зеленський звернувся до громадян Білорусі Зеленський звернувся до громадян Білорусі
Сьогодні, 09:56
Зеленський поговорив з Макроном: до нас їде зброя з Франції Зеленський поговорив з Макроном: до нас їде зброя з Франції
26 лютий, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
Сьогодні, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 2
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону
Сьогодні, 19:47
 0
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8