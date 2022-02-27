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Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут, – Веніславський

Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут, – Веніславський
Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Про це пише Українська правда.

"У зв’язку з безпековою ситуацією маршрут (до кордону з Білоруссю – ред.) змінено, тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом декількох годин. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашій делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не складає загрозу для їхнього життя та не було відоме їхнє місцеперебування", - сказав Веніславський.

Він не зміг назвати склад делегації, аби убезпечити їх.

Веніславський вважає, що до кінця дня вже буде повна інформація про стартові позиції та результати перемовин.

Також він додав, що білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.

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Теги: Лукашенко, Зеленський, перемовини
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