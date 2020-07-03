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У Луцьку від завтра, 28 лютого, не продаватимуть алкоголь

У Луцьку від завтра, 28 лютого, не продаватимуть алкоголь
У Луцьку від завтрашнього дня, 28 лютого, заборонили продаж алкогольних напоїв.

Про це повідомляє мер міста Ігор Поліщук.

"Сьогодні я підпишу розпорядження, яким завтра, 28 лютого, з 7 години ранку у нашій громаді у зв’язку з воєнним станом буде припинено продаж алкоголю, тому що зараз для цього не час. Зараз необхідно думати про безпеку, про порядок та дисципліну, - наголосив Ігор Поліщук.




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Теги: Луцьк, алкоголь, заборона
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