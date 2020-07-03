У Луцьку від завтра, 28 лютого, не продаватимуть алкоголь

У Луцьку від завтрашнього дня, 28 лютого, заборонили продаж алкогольних напоїв.Про це повідомляє мер міста"Сьогодні я підпишу розпорядження, яким завтра, 28 лютого, з 7 години ранку у нашій громаді у зв’язку з воєнним станом буде припинено продаж алкоголю, тому що зараз для цього не час. Зараз необхідно думати про безпеку, про порядок та дисципліну, - наголосив Ігор Поліщук.